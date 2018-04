Giovedì 5 Aprile 2018, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2018 17:37

Stop alle corse, zona transennata. E’ attualmente chiusa, dalle 17.10 circa, la funicolare di Montesanto, dopo il ritrovamento di una valigia sospetta abbandonata davanti all’ingresso di via Morghen, al Vomero. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e sono in arrivo gli artificieri per controllare il contenuto della valigia.