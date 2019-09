Napoli, chiusa la stazione della metropolitana di via Salvator Rosa: tecnici al lavoro

Lunedì 30 Settembre 2019, 13:33

Ennesima chiusura per la stazione di Salvator Rosa della linea 1 della metropolitana di Napoli, nel pieno della mattina, intorno alle ore 12. La motivazione è legata a guasti tecnici dell'impianto. L’ira degli utenti sui canali social di Anm i quali non si spiegano come mai entrambe le tratte siano chiuse. Sul sito ufficiale di Anm, l'azienda si scusa con i passeggeri garantendo il ripristino delle linee in tempi brevi. Sulle altre tratte la circolazione resta regolare.«Ci siamo ritrovati a Salvator Rosa senza sapere nulla – dice un utente – non tutti hanno la possibilità di guardare i canali social per essere avvertiti di eventuali disagi». «Per una pioggia incessante della settimana scorsa – dice Rita, una fruitrice del servizio – siamo a fare i contri dopo una settimana, è scandaloso».