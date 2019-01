Infarto, va in pensione l'ultimo primario: a Napoli chiusi tutti i reparti di riabilitazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Gennaio 2019, 07:00

In Campania le Unità di Cardiologia riabilitativa sono diventate merce rara. Lo storico reparto del Monaldi migrato poi al Cto e diretto da Domenico Miceli, è stato praticamente smantellato l'estate scorsa con il suo pensionamento. Nel frattempo la modifica dell'atto aziendale dell'ospedale dei Colli, concordata in Regione, ha declassato l'Unità dipartimentale di Cardiologia riabilitativa ad incarico professionale di alta specializzazione. Il termine potrebbe far pensare ad un progresso, in realtà si tratta della specializzazione più semplice che possa essere affidata ad un dirigente medico e non prevede autonomia gestionale e strutturale ma una sostanziale gratificazione economica (modestissima) che certifica una competenza e basta. Pertanto non prevede il coordinamento di infermieri, fisioterapisti, consulenti medici, come prima configurato e tanto meno può prevedere posti letto, che, pur presenti nel vecchio organigramma, sono ora stati trasformati in degenze a beneficio dell'Unità operativa, ex novo istituita, di assistenza meccanica al circolo. Ossia alla Cardiochirurgia. È un peccato se si pensa che tutti gli ospedali avanzati del Nord con Cardiochirurgia attiva, contano su un centro riabilitativo di riferimento.