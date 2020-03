Napoli, blitz dell'Enel: chiuso il tunnel scavato dai topi davanti alla casa di Totò

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto è bene quello che finisce bene. I tecnici dell'Enel in meno di 24 ore sono intervenuti in via Santa Maria Anteseacula vicino alla casa di Totò e hanno chiuso il tunnel che si erano scavati i topi tra i cavi elettrici nascosti dietro molti cassonetti della spazzatura. E anche oggi per la riparazione gli stessi tecnici hanno dovuto fare i conti con i cassonetti pieni di sacchetti neri. A intervenire sono stati quelli di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione in Italia.