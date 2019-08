Un'anziana è stata trovata morta nel suo appartamento in via Campegna a Fuorigrotta. La donna, M. P., è stata trovata senza vita seduta su una poltrona ed è probabile che il decesso sia avvenuto già da qualche giorno. Ad allertare le forze dell'ordine, infatti, sono stato alcuni vicini che hanno segnalato un forte odore proveniente dalla casa dell'anziana, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione. Sulla morte della donna, che viveva da sola, indagano gli agenti del commissariato di Polizia San Paolo.

Giovedì 1 Agosto 2019, 11:05

