Napoli choc a San Silvestro: uomo in auto colpito da proiettile. L'ipotesi di una pallottola vagante

Domenica 31 Dicembre 2017, 18:35 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2017 19:31

Un 51enne napoletano è stato colpito da un proiettile mentre si trovava all’interno della propria automobile. L’uomo era nell’abitacolo della vettura, in via Carbonara, quando un colpo lo ha ferito alla schiena, per cui la vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza in ospedale. L’episodio è accaduto poco dopo le 18 ed ora l’uomo è assistito al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare dove sono in corso gli esami diagnostici.I medici stanno verificando l'eventuale presenza di uno o più proiettili all’interno della regione dorsale della vittima, assistita col codice di massima urgenza. Non è escluso che si possa trattare di una pallottola vagante e del primo ferito causato dalla balorda e criminale moda di sparare proiettili per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.