Domenica 24 Marzo 2019, 13:07 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 13:38

Alle prime luci dell’alba, nella Chiesa Santa Maria del Popolo degli Incurabili (anno 1530), si è registrato il crollo di una volta di sostegno del pavimento retrostante l’altare maggiore. Il crollo ha provocato anche un cedimento che ha interessato la tomba di Maria D’Ayerba (cofondatrice dell’Ospedale degli Incurabili) e parte del coro ligneo.Problemi si sono registrati anche in un locale sottostante adibito a garage ad uso privato. Vista l’ora in cui si è verificato il fatto ed essendo il locale in questione accessibile a personale autorizzato l’episodio non ha provocato danni alle persone. Sul luogo è presente il Commissario Straordinario dell’Asl Napoli 1 Centro, assieme al direttore sanitario dell’Ospedale degli Incurabili Mariella Corvino, ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile. Ancora una volta il commissario straordinario Verdoliva ha sottolineato come il «il complesso degli Incurabili necessita di “cure” molto importanti».