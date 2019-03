Napoli choc: «Io, pm scippata. Così mi ha difeso un cittadino eroe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 23:04

Non ha avuto alcuna esitazione, quando ha visto e sentito una donna urlare. Lì, al semaforo di corso Vittorio Emanuele (lato Chiaia), non ha pensato ad ingranare la marcia e ad allontanarsi, non ha pensato a mettere in salvo se stesso e la famiglia che aveva a bordo dell’auto. Ma è sceso dal veicolo ed ha ingaggiato una lite con il malvivente di turno, un tipo tarchiato, muscoloso, sulla quarantina, capelli corti e scuri, napoletano. L’epilogo di questa storia è fortunatamente a lieto fine e va raccontato per ricordare a tutti che esiste una città che non si fa gli affari suoi, che non pensa a voltarsi dall’altra parte, quando succede qualcosa di brutto.IL RAIDMa riavvolgiamo il nastro, torniamo al semaforo di corso Vittorio Emanuele, all’uscita della piscina Carlo Poerio. Martedì sera, sono da poco passate le otto, quando dal complesso sportivo esce una donna. Si chiama Stefania Buda, un nome conosciuto in città. È un magistrato esperto che ha legato il suo lavoro di inquirente a complesse indagini di pubblica amministrazione (sua l’inchiesta su Bagnolifutura culminata in condanne di primo grado a carico di manager e amministratore, oggi è sostituto procuratore generale), che sale in auto per tornare a casa. Avviene tutto in un attimo, quando la donna si ritrova il rapinatore in auto, secondo il più classico cliché predatorio.