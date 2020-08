Napoli choc, tassista abusiva tenta di aggredire uno regolare con martello

LEGGI ANCHE

«Un video che sta diventando virale sui social mostra una tassista abusiva alla fermata dei bus Anm mentre cerca di caricare in auto alcuni turisti. Interviene un tassista regolare per redarguirla e la sua reazione è di una violenza incredibile. La donna prende un martello e minaccia l’uomo che è costretto a mettersi in salvo. Scene di ordinaria violenza e arroganza del tutto inaccettabili in una città civile. Servono maggiori controlli, in particolare nel periodo estivo, nei confronti dei tassisti abusivi, autori di truffe a danno dei turisti e degli sfortunati avventori che cadono nella trappola. In una città come la nostra che punta a far tornare quanto prima i turisti non possiamo davvero permettercelo. Ho girato il video alle autorità per risalire all’identità dell’aggressore affinchè venga sanzionata come merita». Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde,