Choc a Napoli: volo di 60 metri dal ponte della Tangenziale, morto sul colpo

Sabato 18 Maggio 2019, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2019 17:53

È precipitato su via Abate Minichini, ai Ponti Rossi dopo un volo di circa 60 metri, il giovane che è morto sul colpo nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo si sarebbe lanciato dal ponte della tangenziale poco prima dello svincolo per corso Malta, scavalcando le reti di protezione dell'asse viario e parcheggiando la propria vettura a margine della carreggiata.Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura e le ambulanze del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane del quale sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità. É in corso il sopralluogo del magistrato di turno di cui si attendono i provvedimenti e l'eventuale sequestro del corpo.