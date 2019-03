CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 11 Marzo 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2019 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine la legge ha fatto il suo corso, e Giorgio Mancinelli è finito in prigione. A 72 anni, con una cartella clinica che evidenzia un cumulo di patologie e mette i brividi soltanto a scorrerne l’elenco, ma che non sono evidentemente state sufficienti a trasformare la detenzione in arresti domiciliari. Ma la legge è legge: e ieri pomeriggio - alla fine di una interminabile giornata per l’anziano come pure per i suoi familiari - è calato il sipario sul primo atto di una vicenda giudiziaria chiusa sul piano processuale, ma non ancora del tutto sul versante dell’esecuzione della pena da scontare: cinque anni di reclusione.