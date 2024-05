Due spazi pubblici restituiti ai cittadini e la riapertura, entro dicembre, del cimitero delle “anime pezzentelle”. C’è una nuova luce sul rione delle Fontanelle, dove ieri sono state inaugurate le prime due piazze nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana grazie alla rete creata da Fondazione di comunità San Gennaro.

Si tratta di piazza Bartolomeo Caracciolo inferiore detto Carafa e piazza Fontanelle, i primi due interventi (ne sono previsti in totale quattro) di adozione e trasformazione urbana attraverso la procedura “Adotta una strada”, virtuoso esempio di sinergia pubblico-privati per la cura e la manutenzione dei luoghi. Le piazzette, adottate dalla Fondazione, sono state realizzate in collaborazione con il dipartimento di Architettura con un progetto firmato da Davide Savoia, Giuseppe de Pascale, Orazio Nicodemo e Marino Amodio, sotto la supervisione di Nicola Flora e Daniela Buonanno, con un intervento di crowdfunding che ha coinvolto Ac Group, Illumia spa e la filantropa Rosa Malvezzi Campeggi, oltre a Unione Giovani Industriali e Associazione Costruttori Edili Napoli. L’idea è di trasformare in piccole stanze urbane quattro aree che collegano la Sanità e Materdei al Cimitero delle Fontanelle.

«L’iniziativa si inserisce nel progetto di rigenerazione urbana che abbiamo avviato da una decina d’anni alla Sanità - ricorda Melania Cimmino, direttore Fondazione San Gennaro - desideriamo che il quartiere viva un momento di rilancio, di crescita e sviluppo. Siamo convinti che un posto bello venga custodito con cura e il processo che proviamo ad innescare è la compartecipazione dei cittadini».

L’inaugurazione

Fino a poco tempo fa erano spazi abbandonati all’incuria, da ieri sono aree pubbliche dove potranno sedersi gli anziani, le mamme e i bambini del rione, con alberi, nuova pavimentazione e panchine. Due piazze di cui beneficeranno inoltre i turisti che arrivano alle Fontanelle, in vista della riapertura del Cimitero prevista per fine anno. In questo contesto si inserisce la rinascita di piazza Carafa e piazza Fontanelle, le prime due di un più ampio progetto.

«Dopo due anni e mezzo si concretizza una promessa - dice Flora, tutor del Diarc - è solo l’inizio perché la prospettiva è il Cimitero e le aree antistanti». Gli fa eco Buonanno che parla di «azioni pubbliche che possono dar vita a piccoli spazi di qualità, a scintille come le chiama il senatore Renzo Piano, che si accendono sul territorio e che speriamo possano alimentarne altre».

«Abbiamo contribuito con un finanziamento di 30mila euro - ricorda Carmen Mauri, direttore generale di Ac Group Italia - dopo esserci appassionati al progetto legato al Cimitero delle Fontanelle che abbiamo conosciuto grazie a padre Antonio Loffredo». Affacciati alle finestre tanti residenti incuriositi che da anni attendevano di vedere riqualificati quegli spazi. «Con il Cimitero chiuso il quartiere era morto, con tante serrande abbassate - sottolinea il consigliere municipale Francesco Guazzo - oggi ci sono solo due negozi e un bar. Ma con queste iniziative il territorio sta rinascendo».

«Aspettiamo con ansia l’inizio dei lavori del cimitero e della zona antistante la chiesa - rimarca il presidente della III Municipalità Fabio Greco, intervenuto con il vicepresidente Ciro Guida e l’assessore Teresa Esposito - in previsione della riapertura nel periodo natalizio». E sul tema interviene Gianni Maraviglia, della cooperativa La Paranza, che ha vinto il bando per la gestione del sito: «A inizio maggio è stato firmato l’accordo di partenariato con il Comune, ora c’è tutta la fase che riguarda i lavori sia all’interno che all’esterno». I progetti sono infatti frutto di un costante confronto non solo con Comune, II e III Municipalità, ma anche con il Comitato Giovani delle Fontanelle, il parroco don Gigi Calemme, la Rete Commercianti e l’associazione Forti Guerriere.