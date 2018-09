Cimitero islamico a Poggioreale: individuata l'area, presto l'appalto

Venerdì 14 Settembre 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 14-09-2018 16:40

Entro cinque mesi il deposito dei mezzi dell'Asia, in via Santa Maria del Pianto, a Napoli, verrà spostato in via Mastellone per rendere disponibile l'area alla realizzazione del cimitero islamico. Lo rende noto un comunicato del Comune di Napoli. L'assessorato ai cimiteri intende - prosegue la nota - iniziare le procedure di gara ad evidenza pubblica per la realizzazione dell'opera. «Ringrazio il vice sindaco Del Giudice e i vertici di Asia - ha detto l'assessore Sardu - per la consueta proficua collaborazione e prevediamo di iniziare al più presto le procedure di gara per la realizzazione del cimitero islamico che, secondo il Piano Urbanistico Attuativo, deve sorgere in quell'area del Cimitero di Poggioreale, che è situata alle spalle del cimitero ebraico. Questo per noi ha un forte valore simbolico e risponde pienamente alla vocazione del Cimitero di Poggioreale di essere luogo di riposo per i credenti di tutte le religioni»