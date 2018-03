Napoli, spuntano manifesti contro de Magistris al cimitero di Poggioreale

Venerdì 16 Marzo 2018, 19:52 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 20:44

Manifesti polemici, contro il sindaco di Napoli Luigi de Magistris e la sua amministrazione comunale, sono stati affissi da ignoti su alcune cappelle e manufatti, nel cimitero di Poggioreale, acquisiti dal Comune di Napoli. A rendere noto l'episodio è l'associazione «Tutela del sepolcro gentilizio» costituita dagli ex proprietari delle cappelle i quali non possono più accedere ai manufatti funebri dove giacciono i resti dei loro cari.Nella nota gli ex proprietari si dicono estranei ai fatti. «Quanto accaduto è probabilmente frutto del clima pesante che si respira in queste ore. Negli scorsi giorni (il 28 febbraio) il comitato ha partecipato a un incontro con tutte le forze politiche comunali e tutti i consiglieri di qualsiasi schieramento hanno perorato la nostra causa. Ad oggi però, l'assessore ai Cimiteri Alessandra Sardu continua a ignorare questa richiesta. Ad oggi non conosciamo ancora la reale posizione del Comune».I membri del comitato chiedono che sia ristabilita la legalità, ma senza che venga calpestato il loro diritto al culto dei morti. «I manufatti in questione, - è scritto ancora nella nota dell'associazione - al centro di un processo per compravendita illegale, sono stati regolarmente acquistati con autorizzazioni e certificazioni anche da parte del Comune di Napoli. Oltre a essere cornuti siamo pure mazziati dalla stessa amministrazione rea di non aver vigilato. La nostra battaglia non si fermerà finché non verranno riconosciute anche le nostre ragioni: chiediamo di poter accedere liberamente alle cappelle senza vincoli e catenacci, poter liberamente piangere i nostri cari, e far ripartire il dialogo partendo dal presupposto che non siamo criminali ma siamo parte lesa, sicuramente più lesa del Comune di Napoli».