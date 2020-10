Napoli: niente assicurazione, stop ai mezzi pesanti che trasportavano auto d'epoca per un film

Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale Napoli Nord, nel corso dei servizi di vigilanza autostradale sull’autostrada A1, hanno controllato all’interno dell’area di servizio “Masseria” 5 veicoli industriali che trasportavano mezzi d’epoca utilizzati per riprese cinematografiche. In seguito agli accertamenti effettuati è emerso che tre mezzi industriali, tra i quali una bisarca, erano sprovvisti di copertura assicurativa e per tale motivo sono stati sanzionati e sottoposti a sequestro amministrativo.

Ultimo aggiornamento: 17:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA