Napoli, circola con patente contraffatta: arrestato 60enne senegalese condannato per ricettazione nel 2012

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato un 60enne di origine senegalese ma da anni residente in Italia. I militari lo hanno fermato a via Gianturco a bordo della sua station wagon. Alla richiesta di fornire i documenti l’uomo consegna la sua patente di guida, peccato che il documento fosse contraffatto.

I carabinieri lo hanno così denunciato sia per guida senza patente che per uso di atto falso ma, durante gli accertamenti, è emerso come sul 60enne pendesse un provvedimento emesso dal Tribunale di Torre Annunziata per«ricettazione e introduzione nello Stato italiano e commercio di prodotti con segni falsi» commessi a Castellammare di Stabia nel 2012.