Fugge dal centro di igiene mentale ​e si sdraia tra i binari della Circum a San Giorgio: passa il treno, illeso

«Questa mattina, poco prima delle 13 - si legge in un comunicato Eav - nei pressi della stazione di San Giorgio a Cremano dove era in arrivo il treno proveniente da Sorrento, un uomo di 58 anni, che a quanto pare si era allontanato dal servizio di igiene mentale della zona, è sceso tra i binari e si è sdraiato tra le due rotaie. L’uomo era in uno stato di semincoscienza ed è rimasto praticamente illeso dal passaggio del treno che non ha potuto fermare la sua corsa. Sono intervenuti i carabinieri di zona e l’ambulanza che ha accompagnato la persona in ospedale».

