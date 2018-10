Circum, dipendenti in guerra per lavorare due ore in meno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 21 Ottobre 2018, 09:00

Nell'officina di Ponticelli - dove si tiene la manutenzione dei treni della Circumvesuviana - si lavora due ore in meno, ma la paga viene data per intero in virtù di un accordo tra Eav e lavoratori risalente a giugno per consentire la rimozione dell'amianto dal tetto del sito. Cessato l'allarme, l'Eav ha chiesto di tornare all'orario normale perché la manutenzione dei treni - notoriamente vecchi - procede a rilento, così il servizio già di per sé non all'altezza, è sempre più scadente, ma ha ricevuto un no secco dai sindacati. Lo scambio di lettere tra il presidente di Eav Umberto De Gregorio e i sindacati è surreale, ma purtroppo le cose stanno davvero così. Nella sostanza, i sindacati chiedono di continuare a lavorare due ore di meno ma conservare la paga piena per i dipendenti, un centinaio.