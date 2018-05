Mercoledì 16 Maggio 2018, 14:22 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2018 14:25

Un principio di incendio si è sviluppato questa mattina su un treno della Circumvesuviana. È accaduto intorno alle 9 sulla linea Poggiomarino - Napoli. All'altezza della stazione di Scafati è uscito del fumo nei pressi di una porta: la circostanza ha provocato del panico tra i passeggeri presenti ma, per fortuna, non ci sono stati feriti. La corsa, naturalmente, è stata soppressa a Scafati e il treno è stato portato in officina. Tecnici della manutenzione al lavoro per verificare la natura del guasto.