Napoli, chiuso il ponte della Circumflegrea di Pianura a 4 mesi dal restauro

Non sono bastati dieci anni di attesa e quaranta mila euro di investimenti. Il ponte della circumflegrea di Pianura, rimane chiuso ed ancora abbandonato al degrado. Un vero dramma per residenti e pendolari, ancora costretti a fare il giro dal polo artigianale a via Picasso per poter accedere alla stazione.



«È incredibile - afferma coordinatore regionale Usb Marco Sansone - che non sia ancora stato riaperto. Dopo la ristrutturazione dello scorso Ottobre ci aspettavamo una riapertura entro la fine dell’anno ma così non è stato e non capiamo perché. I ragazzini, per evitare di fare il giro, continuano a scavalcare le grate e questo è inaccettabile. Abbiamo intenzione di chiedere spiegazioni per questo ulteriore ritardo».

Un rallentamento nelle operazioni di riapertura che non risulta chiaro neanche ai membri della locale Municipalità che non nascondono sfiducia e perplessità.

«Gli ingegneri dell’ufficio tecnico - afferma il consigliere della IX Municipalità - ci dicono che il ponte potrebbe essere riaperto in ogni momento e quindi è inspiegabile questo stop. Ovviamente proveremo a capire ma nel frattempo temiamo che possa andare perduto il lavoro fatto sono ad oggi. Questo passaggio va rimesso in funzione al più presto, perché i residenti di Pianura non possono più aspettare. Dopo più di dieci anni e dopo tutto il denaro speso, è giusto riaprirlo alla cittadinanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA