Circumvesuviana, cittadini «007» per segnalare i disservizi

Giovedì 6 Dicembre 2018, 07:00

Non chiamatelo spione. Anzi, proprio per evitare polemiche e sospetti, l'Eav prima ha tirato fuori l'idea, pubblicando anche un bando aperto a tutti i viaggiatori, poi ha deciso di sospendere l'iniziativa, dopo che con i sindacati si erano verificate le prime incomprensioni. Di certo, il cliente misterioso prima o poi farà il suo ingresso nella società di trasporti presieduta da Umberto De Gregorio. Ed è l'ultima trovata in termini di comunicazione e costumer caring di un'azienda che, da tempo, è molto presente sui social e spesso interagisce con gli utenti, anche a costo di confronti duri.