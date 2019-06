Circum: le ferie fermano i treni, ​corse annullate senza preavviso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 07:00

Mentre all'officina di Ponticelli un treno appena restaurato («revampizzato» è il termine tecnico) supera uno degli ultimi test e si appresta ad andare sui binari, in tutte le linee della Circumvesuviana i guasti e la carenza di personale fanno piombare i viaggiatori nell'inferno. È stata una giornata di forti disagi quella di ieri, con il culmine della tensione che si è raggiunto nel primo pomeriggio, quando al terminal di Porta Nolana non c'erano treni disponibili a riportare i pendolare a casa: ci sono state proteste vibranti, è dovuto intervenire l'Esercito a calmare tutti. Ma anche oggi i problemi potrebbero ripetersi, ben lontani dall'essere risolti. A determinare l'ennesimo stato di caos nella ferrovia controllata da Eav, infatti, sono due fattori, per certi versi atavici: la difficoltà a coprire i turni e l'assenza di materiale rotabile, che costringe ad usare sempre gli stessi vecchi e fatiscenti treni. E così, ieri, la combinazione delle due circostanze ha portato alla soppressione di oltre trenta corse e al guasto di un convoglio, dal quale è uscito del fumo che ha fatto temere un altro incendio.