Circum, pendolari in sit-in a Porta Nolana: «Per Eav siamo invisibili»

Cartelli bianchi, rabbia nera. «Per i vertici Eav siamo invisibili» gridano i pendolari della Circum in sit-in all’esterno della stazione di Porta Nolana, capolinea dell'intera rete della Circumvesuviana.

Dopo l’annuncio del piano aziendale che ha decretato la chiusura per quasi tre mesi della linea Napoli-Nola-Baiano, scatta la protesta degli utenti. Esasperati dai continui disagi e da un servizio che, a detta dei viaggiatori, «peggiora anno dopo anno».

«Non ci sono cittadini di serie a e di serie b» tuonano i comitati dei pendolari definendosi del tutto abbandonati a discapito dei viaggiatori stranieri per i quali, negli ultimi anni, l’azienda di trasporto pubblico in holding con la Regione Campania ha anche dedicato un veloce e confortevole mezzo tutto per loro, il Campania express, mentre sulle linee più affollate da studenti e lavoratori persiste l’annosa mancanza di materiale rotabile.

«È paradossale che l’azienda si impegna a garantire un servizio per i turisti quando non ci sono i treni per l’ordinario» sorride amareggiato Vincenzo Ciniglio, portavoce dei comitati. «Oltre alla chiusura della linea di Baiano denunciamo una progressiva riduzione del servizio all’insegna del segno meno. Negli ultimi anni - prosegue Ciniglio - abbiamo meno treni, meno corse, meno stazioni presenziate e meno fermate: questi tagli non sono più sopportabili anche perché allo stesso tempo subiamo un aumento del costo del biglietto che alla fine risulta ingiustificato».

A partecipare al flashmob, insieme a tanti pendolari, ci sono anche gli attivisti di Legambiente, l’associazione ambientalista che da tempo indica negli annuali report di “Pendolaria” la Circum come peggiore ferrovia d’Italia. «Quello del trasporto in Campania è un dramma – osserva Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania – pertanto chiediamo l’istituzione di un tavolo regionale per far ascoltare le istanze di comitati ed associazioni.

Perché questa non è la strada giusta».

Al presidio arriva poi il capogruppo della Lega in consiglio regionale, Severino Nappi: «I cittadini scesi in piazza per protestare contro l'ennesima scelta scellerata di Eav - commenta Nappi - sono l'ulteriore dimostrazione del fallimento gestionale della Regione pure sul fronte dei trasporti. Noi continueremo a dare voce e saremo sempre accanto ai lavoratori, agli studenti, ai cittadini che in Campania si vedono negato anche il diritto alla mobilità. E li difenderemo da questi 'signori' che da quasi 10 anni, non solo sono incapaci di garantire il benché minimo servizio ma li mortificano quotidianamente, con arroganza, protervia e indifferenza assolute».

A mostrare la propria solidarietà verso i pendolari è anche l’Unione sindacale di base che in una nota invita i vertici regionali ad «imporre ad Eav di rivedere la decisione di chiudere la linea Nola-Baiano, ma allo stesso tempo di rimuovere finalmente chi continua a gestire il servizio pubblico in modo vergognoso».

«La rabbia di cittadini e pendolari nei confronti della gestione aziendale Eav è emblematica – osservano dall’Usb Lavoro privato della Campania - Non bastano i disservizi quotidiani, adesso anche la decisione di chiudere per 3 mesi, da luglio a settembre, la linea Nola-Baiano, segno evidente della scarsa considerazione e sensibilità della Partecipata regionale Eav nei riguardi degli utenti, vittime principali, congiuntamente ai lavoratori, delle scelte gestionali dei vertici aziendali».