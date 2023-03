Giornata Mondiale dell'Acqua: a Napoli la minerale meno cara d'Italia

A Bolzano l'acqua minerale costa quasi il doppio rispetto a Napoli. È la differenza tra la città italiana dove l'oro blu costa di più e quella più economica, secondo l'indagine realizzata da Assoutenti in occasione della giornata mondiale dell'acqua. Una confezione da 6 bottiglie da 1,5 litri costa in media 2,28 euro (0,38 euro a bottiglia) ma a Bolzano bisogna pagare 3,09 euro a confezione (0,51 euro a bottiglia), il 98,1% in più rispetto a Napoli, dove bastano 1,56 euro (0,26 euro a bottiglia).

Sul podio delle città più care, dopo Bolzano, si classificano Trento (3,02 euro) e Gorizia (2,88 euro). All'opposto, le città più economiche, dopo Napoli, sono Bari (1,76 euro) e Catanzaro (1,77 euro). «Gli italiani pagano a caro prezzo i problemi della rete idrica e la pessima gestione dell'acqua nel nostro paese, e subiscono rincari dei prezzi astronomici se decidono di optare per le acque minerali», denuncia il presidente Furio Truzzi. «Per questo vediamo con favore la nascita di un Commissario straordinario, a cui chiediamo di indagare da subito sul business delle acque in bottiglie che garantisce enormi profitti ai privati a fronte di canoni irrisori pagati allo Stato, e di puntare il faro sui piani di emergenza idrica che rappresentano un obbligo di legge in capo alle Ato e ai gestori del servizio idrico», conclude il presidente.