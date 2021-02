Napoli: servizio civile a Città della Scienza, Villari dà il benvenuto a 19 ragazzi

Seppur tra distanziamenti e mascherine, i 19 ragazzi selezionati per il servizio civile a Città della Scienza sono stati accolti questa mattina dal saluto e dal benvenuto del Presidente Riccardo Villari. Già laureati o studenti in discipline scientifiche, i ragazzi avranno l’opportunità di sperimentare sul campo le loro diverse competenze e saranno impegnati in attività di comunicazione scientifica finalizzate al contrasto della povertà educativa.

