Napoli, anarchia al potere e la legalità è sospesa

Napoli città «porosa»: la definizione - citatissima - è quella usata da Walter Benjamin nel saggio «Napoli», scritto nell'estate del 1924 a quattro mani con Asja Lacis, regista teatrale lettone e bolscevica, conosciuta quello stesso anno a Capri. Il saggio è il risultato della fascinazione che i due subirono dalla città partenopea. La visitarono insieme più volte, conquistati appunto dalla sua «porosità», un concetto-chiave che dalla natura tufacea della città viene allargato a tutto il resto: l'architettura, il carattere degli abitanti (la loro indolenza e la loro passione per l'improvvisazione), la teatralità, la lingua. Napoli diviene così il simbolo di una modernità fluida: la porosità del tufo rimanda, infatti, a una fragilità assai feconda della vita sociale, a uno spazio urbano e mentale in cui tutto è aperto e disponibile al cambiamento, i confini mai rigidi. «Nessuna situazione appare come essa è, pensata per sempre - scrivono i due - nessuna forma dichiara il suo così e non diversamente».Ora, a me pare che si siano un po' esagerate la valenza positiva e la portata rivoluzionaria che Benjamin e la Lacis hanno voluto dare a questo concetto di porosità. O almeno, che non si sia messo in rilievo abbastanza anche l'altra faccia della medaglia: ovvero i suoi effetti collaterali. E basterebbe soffermarsi su due dati di cronaca recentissimi per capire quanto della Napoli di oggi (o forse di sempre) soffra, in negativo, di questa fluidità esaltata dal filosofo tedesco: da un lato la rivolta dei commercianti di Port'Alba, che denunciano di essere ormai prigionieri dei pirati del parcheggio, con una ztl che si trasforma, di sera e nei weekend, nell'isola della sosta selvaggia che blocca anche gli ingressi ai negozi.E dall'altro la domenica da incubo vissuta ancora una volta dai residenti di via Posillipo, all'altezza di piazza Donn'Anna, in prossimità dei lidi, anch'essi ostaggi di una giungla di auto e scooter parcheggiati in sosta vietata, in terza fila, davanti ai passi carrabili, agli ingressi dei palazzi, e perfino davanti alla panchina della fermata dell'autobus. Nell'uno e nell'altro caso ci troviamo di fronte a un intero spazio pubblico occupato illegalmente, gestito dai parcheggiatori abusivi, che sono i veri padroni delle strade di Napoli, e imperversano e spadroneggiano in barba a qualsiasi regola. Così la turistica via dei libri e la Posillipo della «tregua al dolore» si trasformano in una bolgia infernale dove la legalità viene sospesa in una zona di tutti e di nessuno. Come è possibile che accada tutto ciò? Quale idea di civiltà può avere una comunità (e un comune) che permette uno scempio del genere? La colpa, evidentemente, è della porosità del tufo. No, non è uno scherzo e nemmeno una provocazione, ma un invito a rileggere l'interpretazione di Benjamin al rovescio: quell'anarchia architettonica e urbana di cui si parla nel celebre saggio, dove si dice che «ovunque viene mantenuto dello spazio idoneo a diventare teatro di nuove impreviste circostanze» che altro è, a pensarci bene, se non la disponibilità, l'attitudine a trasformare ciò che dovrebbe essere uno spazio definito, circoscritto (da limiti e leggi) in una zona franca dove si infrangono o si ignorano quei limiti e quelle leggi? Che altro è se non la propensione a un individualismo sfrenato e arrogante, dove «si evita ciò che è definitivo, formato» per far trionfare il provvisorio e il caos? E questo modo di concepire l'occupazione del suolo pubblico fregandosene degli altri, questa barbarie che i cittadini onesti devono subire, che cos'è se non proprio quella tendenza della «vita privata del napoletano» di cui parlava Benjamin, a farsi «sbocco bizzarro di una vita pubblica spinta all'eccesso»?C'è davvero poco di rivoluzionario, ahinoi, in questa confusione (o continuità) tra privato e pubblico, in questa labilità di confini, in questo «eccesso», ma c'è tanto invece di un barocchismo patologico che ancora impedisce alla nostra città di diventare quella metropoli moderna e europea che tutti vorremmo fosse. Non è la porosità del tufo, infatti, che può salvarci dall'eterna impunità di chi non rispetta le regole della convivenza civile. Avremmo preferito, forse, una roccia più solida, meno impermeabile, a simboleggiare una città che sappia dichiarare finalmente, senza ambiguità, senza eccezioni: «così e non diversamente».