Napoli, a Città della Scienza il Planetario va in streaming

Tutti in casa per combattere il Coronavirus e scienza e tecnologia arrivano a farci compagnia attraverso il web. Il Planetario di Città della Scienza di Nspoli è l'unico​ in Italia ad aver aderito all’iniziativa promossa dalla Evans & Sutherland - casa produttrice del software di molti planetari nel mondo – che offre la possibilità di poter assistere in streaming a due show inediti per il Planetario di Coroglio. SUPERVOLCANOES domenica 3 maggio alle 12 e DYNAMIC EARTH sabato 9 maggio alle 18, rispettivamente un viaggio alla scoperta dei più potenti vulcani di sempre e un’avventura alla scoperta del pianeta Terra, dei cambiamenti climatici e dell’impatto dell’uomo.SUPERVOLCANOES è uno show immersivo che ripercorre le varie tipologie di eruzioni che hanno raccolto l'energia che si nasconde, come un drago addormentato, sotto la superficie del pianeta Terra. Ci si sposta poi oltre la Terra per esplorare l'impatto delle eruzioni vulcaniche giganti attorno al sistema solare. Il pubblico volerà sulla gelida luna di Nettuno, Tritone, e sul mondo vulcanico per eccellenza: la luna di Giove. Durante una visita a un leggendario hotspot nordamericano, il Parco Nazionale di Yellowstone, il film si chiede: un supervulcano può esplodere anche nel nostro tempo?DYNAMIC EARTH esplora i meccanismi interni del grande sistema di supporto vitale della Terra: il clima globale. Con visualizzazioni basate su dati di monitoraggio satellitare e simulazioni avanzate di supercomputer, questo show segue la scia di energia che fluisce dal Sole nei sistemi ad incastro che modellano il nostro clima: l'atmosfera, gli oceani e la biosfera. Il pubblico viaggerà lungo il vorticoso oceano e le correnti del vento, si tufferà nel cuore di un mostro uragano, si troveranno faccia a faccia con squali e balene gigantesche e voleranno in vulcani in tempesta.Per assistere ai due spettacoli basterà registrarsi ai seguenti link ricevendo il link http://www.cittadellascienza.it/notizie/showdelplanetarioinstreaming/ Il Planetario di Città della Scienza è in streaming ricevendo il link sulla propria mail trenta minuti​ prima dell’inizio.Per tutte le informazioni e le modalità di registrazione: www.cittadellascienza.it.