Napoli, i cittadini si “armano” di scope e palette per spazzare le strade di Soccavo

Scope in mano e palette pronte a raccogliere i rifiuti. Non sembra esserci alternativa per i cittadini di Soccavo che da tempo, nell'area compresa tra via Scherillo e via Vicinale Croce di Piperno, lamentano una preoccupante condizione di degrado. I rifiuti vengono accumulati costantemente nei pressi delle abitazioni o davanti gli esercizi commerciali che trovano non poche difficoltà per il passaggio dei clienti. Per questo motivo tutti insieme, residenti e commercianti, hanno deciso di rimboccarsi le maniche per pulire in prima persona le strade del quartiere.

«Gli spazzini – afferma Nunzia Basciano – sono diventati come i dinosauri: una razza estinta. Ormai non possiamo fare altro che provvedere da soli alla pulizia del nostro territorio, perchè nonostante le proteste e le sollecitazioni non abbiamo risposte dalle istituzioni. Diventa difficile camminare o anche entrare in un negozio. La spazzatura ostruisce i passaggi e crea disagio ai commercianti della zona. In ogni punto di queste strade la situazione è drammatica e gli sversamenti avvengono sotto gli occhi di tutti. Noi chiediamo interventi e controlli ma a quanto pare restiamo inascoltati».

La situazione – certamente non facile – è avvertita anche dalla IX Municipalità che attraverso il vicepresidente Giorgio Birra, si unisce alla richiesta dei cittadini. «Sarebbero necessari i controlli – afferma Birra – per scongiurare ulteriori disagi. Vediamo ogni giorno che le strade del nostro quartiere sono preda di pirati dei rifiuti che a quanto pare, vengono anche da altre aree della città. Noi non possiamo e non vogliamo diventare lo sversatoio di Napoli e per questo chiediamo maggiore impegno. Ci rendiamo conto delle difficoltà di Asia in questo momento di covid, ma proprio per questo sarebbe necessaria una programmazione straordinaria. Siamo convinti che mai come ora sia necessario l'aiuto di tutti. Di ogni cittadino che tiene a cuore le sorti di Soccavo. Ognuno deve fare la propria parte per uscire da questa situazione di forte ed insopportabile disagio».