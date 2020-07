Napoli, i cittadini si mobilitano: pulita e controllata piazza Poderico

Ancora una volta ci hanno pensato i cittadini. Visto che il Comune è assente, con il sindaco de Magistris impegnato in altro, e visto che la Municipalità è inutile disturbarla, a Napoli in piazza Poderico i cittadini si sono stancati di aspettare e si sono mobilitati.



Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima è partita una colletta per acquistare tutto l'occorrente e far tornare la piazza come era in passato. Poi una volta acquistati scope, pale, rastrelli, buste per la differenziata, è partita 10 giorni fa la pulizia della piazza. Poi, conoscendo come sono tanti che passano nella zona e sporcano di nuovo tutto, hanno organizzato anche i turni quasi 24 ore al giorno per sorvegliare la piazza, controllare che nessuno sporchi e che nessuno rompa i pochi giochi rimasti a disposizione dei bambini. Altrove, in altri quartieri, visto che il Comune di Napoli è strutturalmente assente, i cittadini dovrebbero imitare quelli di piazza Poderico.