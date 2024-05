Era presente ieri in aula e ha scelto di essere processato con il rito ordinario. Una strategia, quella dell'imprenditore Vincenzo Madonna, differente rispetto a quella di Gaetano Ammendola e Alfredo De Feo, a loro volta indicati come esponenti di spicco del clan Contini. Tribunale di Napoli, difeso dagli avvocati Della Pietra e Letizia, l'ìmprenditore Madonna è accusato di essere contiguo alla camorra egemone a Napoli (quella - per intenderci - che fa parte del cartello della Alleanza di Secondigliano).

Pronto a difendere la correttezza delle proprie operazioni imprenditoriali. Madonna è finito un mese fa al centro di una misura cautelare firmata dal gip Anna Imparato. Sotto i riflettori gli affari legati a un servizio di noleggio radicato a pochi passi dall'aeroporto di Capodichino. A leggere gli atti, c'è un passaggio dell'imprenditore collaboratore di giustizia Teodoro De Rosa, che ricordava i problemi di sicurezza legati alla sua traduzione a Napoli: il suo timore - ha spiegato - quando sbarcava nello scalo napoletano (ovviamente l'aeroporto di Capodichino è estraneo ad ogni contatto con la camorra), per gli uomini che lavoravano in alcune ditte nei dintorni dello stesso scalo. Inchiesta condotta dal pm Ida Teresi, a sua volta titolare delle indagini culminate nel sequestro di un ristorante in zona centro storico, per presunti episodi di intestazione fittizia aggravati dal fine mafioso.

Vicenda complessa, ieri prima udienza dinanzi al gup, non si è costituito parte civile il Comune, al netto del danno all'immagine indicato dalla Procura di Napoli dalla presenza ormai trentennale del clan Contini sul territorio partenopeo.