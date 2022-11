Napoli: rapine e racket, arrestato affiliato al clan Mazzarella

I carabinieri della stazione di Poggioreale hanno arrestato Emanuele Virente, 37enne napoletano ritenuto vicino al clan Mazzarella. L’uomo dovrà scontare 5 anni e 4 mesi di reclusione in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della repubblica di Napoli per associazione per delinquere, rapina ed estorsione in concorso. Reati commessi nel 2008 nel capoluogo partenopeo. Virente è stato portato nel carcere di Secondigliano.