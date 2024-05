Torna a casa Giusy De Micco, una settimana fa finita in cella nel carcere di Santa Maria Capua Vetere nel corso dell'inchiesta condotta sui rapporti tra politica e clan.

Difesa dai penalisti Gabriele Esposito e Giacomo Pace, la donna ha ottenuto il beneficio degli arresti domiciliari, in attesa di una probabile conclusione formale delle indagini e di una richiesta di processo da parte dei pm della Procura di Napoli. Inchiesta condotta dai pm Stefano Capuano e Henry John Woodcock, si lavora su intercettazioni e servizi di appostamento condotti dai carabinieri per fare chiarezza sulla gestione della campagna elettorale della scorsa primavera, per il rinnovo del consiglio comunale di Cercola.

In sintesi, c'è il sospetto di corruzione elettorale. Si ipotizza che qualcuno abbia messo in vendita i voti: trenta euro al primo turno, venti euro in appello. Cinquanta euro, democrazia all'asta, secondo ipotesi investigative che vanno ovviamente dimostrate.

Intanto, la donna si è difesa nel corso dell'interrogatorio di garanzia: non c'entro con i voti comprati - ha detto - ho raccolto 111, non sapevo che ci fossero presidi o pressing criminali all'interno dei seggi.