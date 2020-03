LEGGI ANCHE

È stata scarceratache, secondo l'Antimafia di Napoli, con i suoi tre figli (Alessandro, Gennaro e Ilario) gestiva una piazza di spaccio nel cuore di Napoli per conto del. La donna, al termine del processo contro la cosiddetta, venne condannata in primo grado (nel novembre 2016) a 14 anni e 4 mesi di carcere (pena poi ridotta a 5 anni e 4 mesi in appello).Al termine della lettura della sentenza, nell'aula bunker dei carcere napoletano di Poggioreale, la donna si scagliò controVenne quindi condannata a un anno e 9 mesi di reclusione per minacce e oltraggio aggravate dal metodo mafioso. La scarcerazione della D'Avolio fa seguito all'istanza di fungibilità presentata dei suoi due legali, gli avvocati