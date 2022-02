Napoli, clandestino africano arrestato per il furto di un cellulare

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti della polizia locale di Napoli hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino extracomunitario del Gambia T.M., 27 anni, per il furto di un cellulare consumato ai danni di una donna originaria dello Sri Lanka.

L'uomo, senza permesso di soggiorno, risultava già fotosegnalato con numerosi alias e in possesso di precedenti per tentata rapina. Il magistrato di turno ne disponeva l'immissione nelle camere di attesa per essere sottoposto a rito direttissimo al seguito del quale è stato condannato a due anni e 600 euro di multa con pena sospesa.