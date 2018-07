Giovedì 5 Luglio 2018, 16:44

I carabinieri della compagnia d’intervento operativo del Reggimento Sicilia hanno arrestato Moussa Sissokoper resistenza, oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato. L'uomo, 24 anni, originario del Mali in Italia senza fissa dimora, è stato fermato in via Sanità mentre danneggiava alcune auto con un sanpietrino. Nel tentativo di evitare l’arresto ha opposto resistenza e minacciato i carabinieri brandendo un sasso. Bloccato e disarmato, è stato messo in sicurezza e portato in caserma.