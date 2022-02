Napoli, cliente ubriaco aggredisce il personale di un albergo di via Marina: arrestato 27enne

Gli agenti del commissariati Decumani e Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Marina per la segnalazione di un’aggressione nei confronti di personale di una struttura alberghiera.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni dipendenti i quali hanno raccontato che, poco prima, erano stati aggrediti da un cliente in evidente stato di ebbrezza.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto la camera presso cui alloggiava l’uomo che, alla loro vista e senza alcun motivo, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato; l’uomo aveva altresì danneggiato la porta d’ingresso della stanza ed un armadio.

M.L. 27enne aostano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento e ubriachezza.