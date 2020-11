Dopo le proteste, le segnalazioni dei cittadini e l'intervento dell'assessorato al welfare della X Municipalità, è stato riconosciuto ed avvicinato il clochard di via Fuorigrotta. Si tratta di uomo di mezza età originario del quartiere di Scampia, secondo le prime informazioni raccolte, che da tempo vaga per i quartieri ed i vicoli della città. Affetto da problemi di natura psichica, gira adesso per le strade di Fuorigrotta dove alcuni cittadini dopo averlo visto in difficoltà si sono impegnati per aiutarlo.

APPROFONDIMENTI L'INIZIATIVA Napoli, rinascono i giardini della principessa Iolanda: gioiello... LA SOLIDARIETÀ Campania zona rossa, è allarme clochard: anche M’Barka...

«Era completamente nudo – afferma Vincenzo – sotto la pioggia pochi giorni fa. Abbiamo capito che si trattava di una persona con qualche problema e ci siamo messi d'accordo per dargli una mano. Gli sono stati portati abiti e qualcosa da mangiare ma a quanto pare non è stato sufficiente. Continuava a denudarsi e ad accumulare rifiuti dentro cui si rifugiava. Per questo motivo ci siamo rivolti in un primo momento le forze dell'ordine ed il 118 che però, non hanno potuto fare molto. In una situazione del genere e con la pandemia in corso, abbiamo ritenuto opportuno “fare rumore” su Facebook per attirare più attenzione possibile».

LEGGI ANCHE Napoli, rinascono i giardini della principessa Iolanda: gioiello green dimenticato

Proprio le immagini diffuse sui social, hanno attirato l'attenzione di altri residenti del quartiere e dell'assessore al welfare del parlamentino, Costanza Boccardi, che non ha perso tempo. Il suo intervento, insieme a quello delle squadre dell'Asia, ha reso possibile un primo approccio ed il riconoscimento dell'uomo. «Ci siamo preoccupati per la salute di tutti – commenta la Boccardi – anche perchè adesso non possiamo calare la guardia. Chiediamo da mesi screening sui senza tetto tra Fuorigrotta e Bagnoli ma sino ad oggi non sono mai stati fatti. Questo aumenta i pericoli per chi vive in strada e per gli stessi cittadini. Oltretutto le loro condizioni sono preoccupano perchè gli aiuti, soprattutto delle strutture sanitarie, sono molto limitati. Si tratta di persone con difficoltà anche gravi che ora sono completamente abbandonate. Riteniamo giusto agire ora più di prima per dargli una sistemazione e per non lasciarli soli, in un momento così delicato per la salute di tutti. Purtroppo ora l'uomo si è spostato su via Giulio Cesare ma non ha voluto aiuti. Il problema è stato affrontato ma risolto solo in parte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA