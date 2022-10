Napoli, clochard occupa 30 metri di marciapiede: «Situazione insostenibile»

Sono i residenti a segnalare un'occupazione suolo oltremodo invasiva. Circa trenta metri di suolo occupato da un senzatetto, il quale, posizionatosi davanti la sede della Banca dei paschi di Siena ha ben pensato di mettere scatoloni, materassi, sedie e stendino per i panni. Una casa a cielo aperto.

La preoccupazione è soprattutto igienico sanitaria. In tanti chiedono un intervento soprattutto a tutela del clochard che vive in una condizione priva di dignità. «Pur mantenendo uno spirito di solidarietà - dicono alcuni residenti del quartiere - ci sembra che si sia superata la soglia della tolleranza. E' davvero impensabile mantenere in piedi una situazione del genere davanti a negozi, uffici ed abitazioni del centro di Napoli, intervengano le istituzioni».

Per alcuni esercenti «E' necessario allertare prefettura e questura, e trovare insieme a loro una collocazione dignitosa per queste persone che vivono un disagio enorme».