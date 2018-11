Domenica 4 Novembre 2018, 15:41 - Ultimo aggiornamento: 04-11-2018 16:14

Il cadavere di un clochard è stato trovato questa mattina davanti ai cancelli del Museo Archeologico di Napoli, in piazza Museo. Si tratta di un uomo di 56 anni, probabilmente uno dei senzatetto che abitualmente trovano riparo sotto le gallerie napoletane. Sul corpo non ci sono segni di violenza, l’uomo sarebbe morto per cause naturali. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato; la salma è stata spostata al Policlinico per l’autopsia.