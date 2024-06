Coca Cola Pizza Village, dieci giorni di eventi alla Mostra d’Oltremare

Protagonista la pizza, con le specialità ideate dai 27 maestri pizzaioli per la dodicesima edizione di Coca Cola che dal 14 al 23 giugno (ore 18-24) animerà la Mostra d’Oltremare di Napoli, grazie all’evento prodotto e organizzato da Oramata Grandi Eventi di Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci.

Ingresso gratuito per assistere a show musicali, partecipare a convegni e attività ludiche per bambini e per i concerti musicali. Davanti al teatro Mediterraneo ci saranno i botteghini per acquistare il menu degustazione (15 euro) che prevede pizza, bibita, dolce e caffè.

«Pizza Village ci vede ormai – spiega Claudio Sebillo, che con Alessandro Marinacci è Ceo di Oramata - come ambasciatori della pizza napoletana in Italia e nel mondo, un percorso segnato dall’edizione a Milano e a Londra.

Un progetto condiviso e premiato anche a livello istituzionale, con i patrocini del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo».

«Pizza Village – afferma Remo Minopoli, presidente della Mostra - lo scorso anno ha fatto da apripista ai grandi eventi della Mostra d’Oltremare come in questa primavera. Si tratta di un evento atteso che coinvolge un pubblico eterogeneo e che quest’anno affianca molti momenti di approfondimento culturale».

IL PROGRAMMA

Tra i contenuti speciali l’area pizza lovers di Coca Cola, lo spazio Pizza Tales (tutti i giorni ore 19.30 area viale delle palme) promosso da Rossella Guarracino (Malvarosa) con approfondimenti tematici dalle famiglie storiche di pizzaioli ai cocktail, all’evoluzione della pizza gourmet per citare qualche argomento che verrà trattato, il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo (17-19 giugno padiglione 1) con Mulino Caputo (founding partner di Pizza Village) e l’Associazione Pizzaiuoli Napoletani, i convegni su intelligenza artificiale e applicazione nella gestione delle pizzerie o il convegno con il ministro del Turismo Daniela Santanchè (mercoledì 19 giugno), a Casa Caputo previste Masterclass con maestri pizzaioli.

Latteria Sorrentina, main sponsor, sarà presente con il suo fiordilatte giusto accompagnamento per le pizze sfornate e con un’area ludica: dopo la piscina con le bolle e i tiri in porta per guadagnare premi sarà la volta di un nuovo gioco per supportare l’Italia nei campionati Europei.

LA MUSICA

Dieci show musicali: da Big Mama a Clementino e ancora Ciccio Merolla, Francesco Gabbani, Geolier, Gigi D’Alessio, Lda, La Rappresentante di Lista, Noemi, Petit, Rhove, Rocco Hunt, The Kolors, Tiromancino, SLF, Coma Cose, Clara, Coco, Gaia con il palco montato dinanzi la Fontana dell’Esedra grazie alla partnership con RTL 102.5 radio ufficiale. Ogni sera con il dj Massimo Alberti sarà in onda un programma con le hit dagli anni Settanta ai Novanta. E poi dalle 6 di mattina alle 9 dal lungomare Caracciolo Luigi Santarelli sarà l’inviato di non stop news, poi dalle 11 alle 13 dalla Mostra d’Oltremare Angelo Baiguini e Charlie Gnocchi si alterneranno alla conduzione di W l’Italia, dalle 19 alle 21 Gianni Simioli e Francesco Fredella condurranno “Protagonisti” e dalle 21 alle 22 Diego Zappone ed Edoardo Donnamaria si collegheranno con la Suite 102.5 direttamente dal Pizza Village per raccontare da vicino la manifestazione.

Info e programma: www.pizzavillage.it