Napoli, cocaina e oltre 2500 euro tra i viali del Policlinico: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio Giovanni Cavallino quarantenne della Toscanella già noto alle forze dell'ordine.

È stato fermato a bordo della sua auto, in uno dei viali del complesso ospedaliero Policlinico Federico II di Napoli. Nelle sue disponibilità 6 dosi di cocaina e 2510 euro in contante ritenuto provento illecito. Finito in manette, cavallino è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

