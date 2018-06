Venerdì 8 Giugno 2018, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 20:47

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Dante hanno arrestato Pietro Ramaglia, 47enne, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.I poliziotti, dopo una meticolosa indagine fatta di appostamenti, sono riusciti ad entrare in un’abitazione-basso, in vico Spicoli, dove all’interno c’era un uomo e sopra un tavolo da cucina, della cocaina del peso di grammi 10,02, un bilancino di precisione, la somma di 260 euro in banconote di vario taglio e una telecamera di videosorveglianza collegata ad un monitor che permetteva di poter controllare esternamente la porta d’ingresso. Ramaglia è stato arrestato e su disposizione dell’autorità giudiziaria condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale