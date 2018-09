Sabato 1 Settembre 2018, 11:35

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia centro di Napoli hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti questa notte, in piazza Bellini, due pusher, un 33enne della Repubblica di Guinea e un 31enne del Senegal, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine.I due sono stati bloccati subito dopo aver ceduto una dose di cocaina a un acquirente della zona che sarà segnalato al prefetto quale assuntore.