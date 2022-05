Napoli, nasconde cocaina in un pacchetto di sigarette: arrestato 19enne

Giovane pusher arrestato dai carabinieri. In un pacchetto di sigarette quasi 50 dosi di cocaina. I carabinieri della stazione di Rione Traiano hanno arrestato questa notte un incensurato classe 2003 per detenzione di droga a fini di spaccio.

Il giovane percorreva via Anco Marzio quando i militari lo hanno fermato per un controllo. Agitato visibilmente ha innescato nei carabinieri il dubbio che potesse nascondere qualcosa. Lo hanno perquisito e in un pacchetto di sigarette hanno trovato ben 48 dosi di cocaina. 25 grammi di stupefacente poi sequestrati. Il 2003 è finito in manette ed è ora in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.