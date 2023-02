Napoli, cocaina e 7 stecche di hashish: arrestato pusher 25enne

Arrestato pusher 25enne. L'uomo è stato fermato dai poliziotti del commissariato San Carlo-Arena impegnati in un servizio di contrasto allo spaccio. Mentre si trovavano in vico Giganti, gli agenti hanno notato l'uomo che tentava di allontanarsi frettolosamente introducendosi in uno stabile. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro di cocaina e 70 euro.

Gli agenti hanno poi effettuato un controllo nell'abitazione del 25enne, troovando un contenitore con circa 5,2 grammi della stessa sostanza stupefacente, 7 stecche di hashish del peso di circa 14 grammi, un bilancino di precisione e una telecamera che inquadrava la via pubblica. L'uomo, napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.