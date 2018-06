Napoli, colpi di pistola nella notte: uomo ferito al torace, è gravissimo

Lunedì 4 Giugno 2018, 23:29 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 38enne napoletano, A.R., è arrivato in gravissime condizioni all'ospedale San Paolo, dove i medici lo stanno assistendo per una ferita da colpo d'arma da fuoco al torace. L'uomo è stato accompagnato nell'ospedale in via Terracina, a Fuorigrotta, da un familiare e, al momento, è in sala operatoria. Le lesioni riportate all'addome sono di estrema gravità con la compromissione della milza e altri organi interni.L'uomo è stato intubato e secondo le prime indiscrezioni il ferimento sarebbe accaduto nel vicino Rione Traiano.