Sabato 13 Luglio 2019, 13:59

Ferito con un coltello, all'addome e al braccio, per il furto, non riuscito, di un Rolex. È accaduto la scorsa notte, a Napoli. Vittima della tentata rapina, un 18enne incensurato di Venafro (Isernia). Il ragazzo era con un amico davanti ad un bar di piazza Bagnoli. Un uomo a bordo di una moto si è avvicinato e ha tentato di rubargli il Rolex che aveva al polso; prima della fuga e della rapina non riuscita ha colpito il ragazzo. Il 18enne è stato soccorso all'ospedale Cardarelli dove è arrivato verso le ore 3.30. Indagini in corso dei carabinieri della Compagnia Bagnoli