Napoli, colpito da proiettile ai Quartieri Spagnoli, 21enne in ospedale: s'indaga

Venerdì 5 Gennaio 2018, 11:57 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2018 11:57

Un 21enne napoletano, R.V., è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco questa notte mentre si trovava nei pressi della propria abitazione nel quartiere Montecalvario. Il giovane è stato colpito di striscio sull'addome ed è stato medicato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove è giunto accompagnato da un amico.L'episodio, secondo quanto raccontato dalla vittima alla Polizia, si sarebbe verificato in vico lungo San Matteo, una delle stradine a ridosso di via Toledo e, sempre secondo la ricostruzione fornita dal 21enne, il colpo sarebbe stato esploso da alcuni individui a bordo di scooter che avrebbero esploso più proiettili. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Polizia di Stato.