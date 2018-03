Venerdì 2 Marzo 2018, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 02-03-2018 21:40

La finestra distrutta, la persiana bucata. E la memoria è subito tornata a quel rumore che aveva sentito nella notte, a quel botto che proveniva dalla strada e a cui non aveva inizialmente dato peso. Era un colpo di pistola, con un proiettile impazzito che è arrivato fino alla sua abitazione al quinto piano, fortunatamente senza colpire nessuno. Vittima dell’ennesima pallottola vagante è una donna di 63 anni di Pianura, che questa mattina ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo essersi accorta dei danni. I militari della stazione Rione Traiano, durante il sopralluogo nell’appartamento di via Padula, hanno trovato una ogiva. Indagini sono in corso, al momento tra le piste più accreditate c’è quella dell’intimidazione tra malavitosi; al momento viene scartata l’ipotesi “stesa”, in quanto non sono stati ritrovati altri bossoli sull’asfalto e sarebbe stato esploso un colpo solo.