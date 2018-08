Napoli, coltellate a piazza Vittoria: dietro l'agguato conflitti familiari

Lunedì 20 Agosto 2018, 23:00

Ai medici e agli agenti nel pronto soccorso ha raccontato un cumulo di fandonie. Bugie che si sono dissolte nel giro di poche ore, quelle bastate agli investigatori per arrivare alla verità. Dietro l’accoltellamento di un 54enne colpito alle dieci della sera di sabato in piazza Vittoria, a due passi dal lungomare, non c’era un tentativo di rapina. I fatti, nella loro completa realtà, sono venuti a galla ieri mattina grazie ad un’indagine lampo condotta dalla Polizia.Dietro quell’aggressione c’era tutt’altro: motivi privati, legati a risentimenti familiari. Già, perché grazie alle verifiche portate dagli uomini del commissariato San Ferdinando non solo è stato escluso che il movente di quelle coltellate potesse essere riconducibile ad un tentativo di rapina; ma si è inquadrato il fatto di sangue in un contesto riconducibile a persone che si conoscevano bene. Circostanze, queste, taciute dalla stessa vittima, la quale ha tentato di depistare gli investigatori sostenendo di non conoscere gli aggressori, e tentando di ricondurre l’episodio ad uno dei tanti fatti di microcriminalità che capitano a Napoli.Si è così scoperto, poche ore dopo, che ad aggredire il centauro che viaggiava sullo scooter con la moglie sarebbe stato una persona che, invece, conosceva bene: il fratello di suo genero.Ricapitoliamo la dinamica dell’episodio, così come emerge dalla ricostruzione fornita dalla Questura. Intorno alle 22 di sabato la vittima - A.A - a bordo del suo motorino, incrocia C.P., 36enne. Entrambi sono residenti nel quartiere Chiaia ed entrambi risultano avere pregiudizi di polizia. Vola qualche parola grossa, dopodiché il 36enne estrae un coltello e colpisce il 54enne ferendolo ad una spalla. Ma perché tanta violenza? A scatenare l’aggressione ci sarebbero motivi familiari.Nel rispetto del diritto alla riservatezza eviteremo di entrare nei particolari. Ma il diritto di cronaca consente di inquadrare l’accoltellamento in un ambito di questioni mai risolte che vedrebbero al centro la figlia della vittima, sposata ad un uomo attualmente detenuto. Tanto sarebbe bastato a scatenare la follia di C.P. Fortunatamente quei fendenti assestati ad altezza di organi vitali hanno solo sfiorato il polmone del ferito. Ma tanto basta a ipotizzare per l’aggressore un reato grave: quello di tentato omicidio. L’uomo è stato identificato già nelle prime ore successive al raid. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà.Ma a finire nei guai è anche il 54enne: anch’egli è stato denunciato per favoreggiamento personale. Avrebbe, cioè, taciuto agli investigatori l’identità dell’aggressore e particolari utili all’indagine.Al di là di tutto, resta l’allarme per quanto accaduto. E, soprattutto, per il luogo teatro dell’agguato: piazza Vittoria, una delle zone più presidiate e controllate da forze dell’ordine, polizia municipale e dallo stesso Esercito, con le sue pattuglie costantemente impegnate nel centro cittadino nell’ambito dell’operazione «Strade sicure».Poco importa infatti il movente che ha scatenato la violenza. Quel che conta è che purtroppo continuano a ripetersi episodi di violenza in pieno centro. La zona del lungomare, abbondantemente funestata da episodi di microcriminalità soprattutto riconducibili alle risse e alle aggressioni delle baby gang, continua a rappresentare un’area a rischio. Sebbene proprio i fenomeni legati alle violenze scatenate da minori - e questo anche va precisato - sembra siano stati arginati quest’estate.Ora per A.A, il ferito, e per C.P, fratello di suo genero, si profila un iter giudiziario inevitabile. A rischiare di più è naturalmente il 36enne, accusato di tentato omicidio. Nei prossimi giorni i protagonisti di questa brutta storia potrebbero essere convocati in Procura per essere interrogati.